На Херсонщині через російські атаки загинула людина, троє цивільних поранені

Російські війська 14 вересня атакували Херсонщину ствольною та реактивною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Загинула людина, ще троє цивільних дістали поранень.
Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.
Близько 08:30 російські військові атакували дроном цивільний автомобіль у Херсоні. Внаслідок удару травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1982 року народження.
Також через атаки російських БпЛА в обласному центрі постраждали троє місцевих жителів.
Унаслідок російських ударів пошкоджено багатоквартирні будинки, торговельний центр, медичні заклади, адміністративні будівлі, а також службовий і легковий транспорт.
За фактами вчинення воєнних злочинів розпочато досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Прокурори та слідчі поліції документують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонську область дронами, артилерією та із авіації. Загинули дві людини, ще 14 отримали травми.