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На Херсонщині через російські атаки загинула людина, троє цивільних поранені

Росіяни атакували  Херсонщину ствольною та реактивною артилерією і дронами.

На Херсонщині через російські атаки загинула людина, троє цивільних поранені
Атака в Херсоні
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Російські війська 14 вересня атакували Херсонщину ствольною та реактивною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Загинула людина, ще троє цивільних дістали поранень.

Про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Близько 08:30 російські військові атакували дроном цивільний автомобіль у Херсоні. Внаслідок удару травми, несумісні з життям, отримав чоловік 1982 року народження.

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Також через атаки російських БпЛА в обласному центрі постраждали троє місцевих жителів.

Унаслідок російських ударів пошкоджено багатоквартирні будинки, торговельний центр, медичні заклади, адміністративні будівлі, а також службовий і легковий транспорт.

За фактами вчинення воєнних злочинів розпочато досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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