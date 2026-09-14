У Верховній Раді пояснили ситуацію із затримками розрахунків за програмою «єБали» 

У Комітеті заявили, що затримки виникли через те, що лист щодо погодження напрямів використання коштів від військового ПДФО надійшов лише 10 вересня

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки пояснив ситуацію із затримками виплат оборонним підприємствам за програмою «єБали». Про це йдеться у дописі Комітету у Facebook.

Так сталося тому, що із 24 червня 2026 року діють зміни до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Відповідно до них напрями використання визначених бюджетних коштів мають погоджуватися Міністерством оборони та Адміністрацією Держспецзв’язку з профільним парламентським комітетом.

У Комітеті уточнили, що йдеться саме про погодження напрямів використання коштів, а не про погодження кожної окремої закупівлі, контракту або платежу.

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За заявою Комітету, після набрання чинності відповідною нормою його представники неодноразово зверталися до МОУ. Це питання, зокрема, порушували на засіданнях Комітету та робочих зустрічах із керівництвом Міністерства.

Водночас відповідний лист Міністерства оборони щодо погодження напрямів використання коштів від військового ПДФО надійшов до Комітету лише 10 вересня 2026 року. У Комітеті зазначили, що це сталося більш ніж через два з половиною місяці після набрання чинності законодавчими змінами.

Після отримання необхідних матеріалів Комітет планує розглянути питання на найближчому засіданні у пріоритетному порядку. Там заявили, що мають намір максимально оперативно пройти передбачену законом процедуру погодження.

Окремо в Комітеті підкреслили, що фінансування програми «єБали» не здійснюється виключно за рахунок коштів військового ПДФО. Відповідні видатки передбачені також за іншими бюджетними програмами та статтями Міністерства оборони. Тому не всі кошти, які використовуються для фінансування «єБалів», підпадають під процедуру погодження, передбачену змінами до державного бюджету.

Що передувало

За словами виконавчого директора Української ради зброярів Ігоря Федірка, оборонні підприємства вже поставили продукцію за системою є-Бали, але не можуть отримати за неї оплату. Заборгованість перед окремими компаніями, за його інформацією, становить від 24 млн до сотень мільйонів гривень. Федірко також зазначає, що така ситуація склалася через зміни до статті 28.

Федірко додає, що затримки особливо відчутні для невеликих виробників, для яких такі суми є критичними для виплати зарплат, закупівлі комплектуючих та продовження виробництва. За його словами, у частини підприємств уже виникли проблеми з оплатою праці. Видання «Мілітарний» повідомило, що деякі українські оборонні компанії вже припинили приймати нові замовлення через «єБали» на тлі затримки оплати за раніше поставлену військовим продукцію.

Як пояснює Федірко, програма «єБали», зокрема, фінансується за рахунок частки Міністерства оборони від ПДФО (що становить 60%), тому відповідний напрям використання коштів також потребує погодження Комітету. Водночас, за його словами, закон не визначає строку, протягом якого Комітет має надати таке погодження.

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«Важливе уточнення — Комітет погоджує не кожне нарахування і не кожну окрему поставку, а загальні напрями використання коштів. Оскільки єБали фінансуються з частки Міністерства оборони, цей напрям також потрапив під погодження. Яке щастя, що 10%, які автоматично спрямовуються військовим частинам, нова вимога не зачепила. Цієї норми не було в першій редакції законопроєкту. Вона з’явилася під час підготовки документа до другого читання. При цьому закон не встановлює жодного строку, протягом якого Комітет має надати погодження», — зазначив він.

Що кажуть у Міноборони

Міністерство оборони України заявило, що програма «єБали залишається чинним механізмом забезпечення бойових підрозділів, а фінансування передбачене до кінця року. Окремі затримки з розрахунками з виробниками пов’язані з процедурами рефінансування програми за рахунок кредитних коштів ЄС.

У Міноборони наголосили, що всі належні виплати виробникам за вже поставлену техніку будуть проведені. Водночас у відомстві пояснили, що окремі технічні затримки пов’язані, зокрема, з планами рефінансувати програму за рахунок кредитних коштів Європейського Союзу. Це передбачає проходження додаткових процедур. Також передбачені планові зміни до бальної системи.

Міністерство оборони зазначило, що конструктивно працює з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо подальшої реалізації програми.