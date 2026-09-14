Трамп розглядає можливість надати Україні дозвіл на виробництво “менш просунутих” ракет для Patriot

Про які саме ракети йдеться наразі невідомо.

Тривають переговори про надання Україні ліцензії на виробництво “менш просунутих” ракет для комплексу Patriot.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, пише “Європейська правда”.

Американський президент не уточнив про які саме ракети ведуться переговори.

Видання зазначає, що може йтися про старішу версію ракети PAC-2. Саме ці ракети зі своїх запасів зараз передають Україні європейські держави, зокрема Німеччина.

Також, за словами Трампа, наразі заводи у США виробляють “більше ракет для Patriot ніж будь-коли”. “У нас є великі запаси певних видів озброєння, деякі з яких доступні практично в необмежених кількостях. Що стосується елітної зброї, то значна її частина була передана Україні, але ми дуже швидко поповнюємо ці запаси”, – додав Трамп.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети “Іскандер-М”, “Кинджал” і “Циркон”, що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

Київ роками закликав надати їй ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Це дозволило б не лише збільшити спроможності захисту від російських атак, а й допомогти країнам НАТО поповнити запаси. Брак засобів протиповітряної оборони ще більше загострився на тлі війни на Близькому Сході.

Попередня адміністрація США відмовила Україні в наданні ліцензій. Від нинішнього голови Білого дому Трампа були позитивні сигнали, однак про остаточну згоду на надання Україні ліцензій він не говорив.

Раніше міністр оборони Євгеній Хмара заявив, що за підтримки партнерів і кредиту ЄС Україна укладає контракти на постачання близько тисячі ракет для систем ППО Patriot.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде перемовини про отримання ліцензій на виробництво ракет для систем ППО Patriot з президентом Трампом напряму і на рівні команд та виробників.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що “деякі країни” мають запаси перехоплювачів до Patriot і було б добре, якби вони передали їх Україні”.

Західні медіа писали, що Греція та Іспанія мають на складах ракети РАС-2, термін придатності яких спливає.

Агенція Associated Press повідомила, що Київ отримав за час повномасштабного вторгнення близько 600 перехоплювачів за понад 4 роки, натомість в Перській затоці США використали 1500 ракет за лічені місяці.