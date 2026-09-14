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Росія поширює фейки про спеціальні виплати хасидам і "незалежну Умань"

У згенерованих ШІ роликах фейкові паломники розповідають про нібито переїзд на постійне проживання в Україну.

Росія поширює фейки про спеціальні виплати хасидам і "незалежну Умань"
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія масштабує дезінформаційну кампанію довкола паломництва до Умані, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Під час та після святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана) підконтрольні Росії мережі акаунтів у TikTok поширили низку згенерованих штучним інтелектом відео у форматі інтервʼю. У цих роликах фейкові паломники розповідають про нібито переїзд на постійне проживання в Україну.

Також у роликах лунають вигадки про “виплати від українського уряду в розмірі 200 тис. грн”, “спеціальні пільги” або навіть про наміри “зробити Умань незалежним утворенням”.

У ЦПД зазначають, що ця кампанія – суцільна дезінформація. Жодного “масового переселення” іноземців немає – це щорічне тимчасове релігійне паломництво, після якого хасиди повертаються до своїх країн. В Україні не існує жодних урядових програм чи грошових виплат для стимулювання переселення іноземних громадян.

Додається, що фейкові відео вкидаються у соцмережі через сітку підконтрольних Росії акаунтів, щоб створити ілюзію “масовості” та “привілейованого становища” іноземців.

“Головна мета ворога – скористатися підвищеною увагою до події, щоб дестабілізувати українське суспільство зсередини та штучно спровокувати антисемітські настрої”, – додали у ЦПД.

  • В Умані похований цадик Нахман, засновник брацлавського хасидизму. Віряни щороку приїжджають на його могилу для святкування юдейського Нового року в вересні, який цьогоріч припав на 11-13 вересня.
  • Чимало паломників-хасидів у попередні роки не відмовлялися від приїзду до України навіть в умовах повномасштабної війни.
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