У Сумській області упродовж минулої доби внаслідок ворожих атак загинула людина, ще п’ятеро осіб постраждали.
Про це написали у обласній поліції.
Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони та міномети. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували наслідки воєнних злочинів.
У Новослобідській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув 53-річний чоловік, ще один 50-річний чоловік отримав поранення.
У Конотопській громаді через влучання ворожого безпілотника поранений 74-річний чоловік, постраждала 75-річна жінка.
У Кролевецькій громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримав 14-річний хлопець.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранено 49-річну жінку.
За кожним фактом воєнних злочинів слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.