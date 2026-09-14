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На Сумщині внаслідок ворожих атак загинула людина, і ще п’ятеро постраждали

Серед постраждалих є підліток. 

На Сумщині внаслідок ворожих атак загинула людина, і ще п’ятеро постраждали
Наслідки російського обстрілу на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області упродовж минулої доби внаслідок ворожих атак загинула людина, ще п’ятеро осіб постраждали.

Про це написали у обласній поліції

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони та міномети. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, які документували наслідки воєнних злочинів.

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У Новослобідській громаді внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув 53-річний чоловік, ще один 50-річний чоловік отримав поранення.

У Конотопській громаді через влучання ворожого безпілотника поранений 74-річний чоловік, постраждала 75-річна жінка.

У Кролевецькій громаді внаслідок атаки БпЛА поранення отримав 14-річний хлопець.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранено 49-річну жінку.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

За кожним фактом воєнних злочинів слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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