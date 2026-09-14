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Вчора армія РФ втратила 1700 солдатів та 74 артилерійські системи

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 508 600 осіб. 

Вчора армія РФ втратила 1700 солдатів та 74 артилерійські системи
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1700 солдатів, танк, бойову броньовану машину, 74 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 НРК, 548 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 2 штуки спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 508 600 (+1 700) осіб
  • танків – 12 345 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 331 (+1) од.
  • артилерійських систем – 49 752 (+74) од.
  • РСЗВ – 2 127 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 637 (+2) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 615 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 516 441 (+2 124) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 148 807 (+548) од.
  • спеціальна техніка – 4 683 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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