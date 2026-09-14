Вчора армія РФ втратила 1700 солдатів та 74 артилерійські системи

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1700 солдатів, танк, бойову броньовану машину, 74 артилерійські системи, 7 РСЗВ, 2 засоби ППО, 12 НРК, 548 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 2 штуки спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 508 600 осіб.

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