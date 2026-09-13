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Від початку доби на фронті відбулося 197 боєзіткнень

21 атаку відбито на Покровському напрямку, 18 - на Костянтинівському.

Від початку доби на фронті відбулося 197 боєзіткнень
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 197 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник здійснив 65 авіаційних ударів, скинув 205 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6448 дронів-камікадзе та здійснив 1890 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. 

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наступальної активності ворога не відзначено.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в напрямку населених пунктів Козача Лопань, Волохівка та біля Лимана, Старці; ще одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили два штурми противника в напрямку Ківшарівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Новосергіївки та Новоселівки; 

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили сім спроб загарбників іти вперед поблизу населених пунктів Ямпіль, Озерне, Крива Лука, Миколаївка; ще одна атака триває.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили одну атаку противника в напрямку населеного пункту Юрківка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Довгої Балки, Русиного Яру, Торецького та Кучерового Яру.

Усього 21 атаку відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Добропілля, Мирного, Сергіївки та районах населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Удачне.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 43 окупанти та 10 — поранено; знищено один танк, 13 одиниць автомобільної, одну гармату, дві одиниці спеціальної техніки, 31 укриття ворога, склад ПММ та склад боєприпасів. Пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три гармати, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та 86 укриттів противника. Знищено або подавлено 342 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Три атаки окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в напрямку Тернового.

Шість атак окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гірке та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Червоної Криниці.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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