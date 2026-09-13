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Цього тижня рятувальники здійснили більше 1300 виїздів на ліквідацію наслідків російських ударів

Під ворожим ударом були житлові квартали, торговельні центри, автозаправні станції та обʼєкти залізниці.

Цього тижня рятувальники здійснили більше 1300 виїздів на ліквідацію наслідків російських ударів
Дніпропетровщина, наслідки удару
Фото: ДСНС

Цього тижня рятувальники та поліцейські здійснили більше 1300 виїздів на ліквідацію наслідків російських ударів. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

"Житлові квартали, торговельні центри, автозаправні станції та обʼєкти залізниці. Тисячі дронів, авіабомби та ракети росіяни запустили здебільшого по цивільних обʼєктах. Їхня мета - терор та унеможливлення нормального життя. Понад 1000 значно пошкоджених цього тижня обʼєктів - це звичайні житлові будинки. Також обстріли українських регіонів понівечили 25 закладів освіти, 15 лікарень, два десятки АЗС", - йдеться в повідомленні. 

В МВС зазначили, що сьогодні росіяни свідомо атакували потяг і автозаправну станцію в кількох кілометрах від українсько-польського кордону, запустили КАБи по Одещині, зруйнували підʼїзд будинку в Краматорську. Внаслідок цих ударів травмовано понад 30 людей.

"На ліквідацію наслідків кожного такого обстрілу залучені десятки наших працівників: рятувальники, слідчі поліції, патрульні, гвардійці. Регулярно працюють кінологічні розрахунки, вибухотехніки, психологи, виїжджають мобільні сервісні центри МВС", - йдеться в повідомленні. 

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