На Дніпропетровщині внаслідок російських атак постраждали четверо людей

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Четверо людей постраждали внаслідок російських атак у Дніпропетровській області.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Нікопольському районі постраждали 4 людей. Під ударом перебували Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджено підприємства, багатоквартирні та приватні житлові будинки, автомобілі.

У Кам'янському внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську громаду, де пошкоджено магазин та приватний будинок.

Загалом протягом дня російські окупанти понад 40 разів атакували чотири райони області.