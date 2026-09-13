Через російську атаку на Житомирщині пошкоджений завод із виробництва кераміки

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У Звягелі Житомирської області внаслідок російської атаки зазнав серйозних пошкоджень завод з виробництва кераміки Cersanit Invest.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У ніч на 12 вересня підприємство атакували реактивні російські дрони.

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Усі працівники, які перебували на території заводу, були безпечно евакуйовані - ніхто не загинув.

Однак, атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема - ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки.

"За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі. Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов’язаних із ними збитків. На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, протягом доби російські війська атакували Житомирщину безпілотниками, є влучання. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Пошкоджені АЗС та залізнична інфраструктура.