Через російську атаку на Житомирщині пошкоджений завод із виробництва кераміки

У Звягелі Житомирської області внаслідок російської атаки зазнав серйозних пошкоджень завод з виробництва кераміки Cersanit Invest.
Про це повідомила пресслужба компанії.
У ніч на 12 вересня підприємство атакували реактивні російські дрони.
Усі працівники, які перебували на території заводу, були безпечно евакуйовані - ніхто не загинув.
Однак, атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема - ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки.
"За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі. Наразі триває детальна оцінка масштабів руйнувань і пов’язаних із ними збитків. На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, протягом доби російські війська атакували Житомирщину безпілотниками, є влучання. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Пошкоджені АЗС та залізнична інфраструктура.