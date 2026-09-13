На Житомирщині через російські атаки загинули двоє людей, пошкоджена залізнична інфраструктура

Через атаку РФ пошкоджено чотири АЗС.

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Протягом доби російські війська атакували Житомирщину безпілотниками, є влучання. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Пошкоджені АЗС та залізнична інфраструктура.

Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Через російські удари пошкоджені об’єкти паливної та транспортної інфраструктури, житлові будинки.

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Загалом пошкоджено чотири автозаправні комплекси у Звягельському та Коростенському районах, три цивільні автомобілі, продуктовий магазин та об’єкт інфраструктури. Також виникли дві пожежі на відкритій місцевості.

За даними ДСНС, рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на АЗС та об’єктах залізничної інфраструктури внаслідок російської атаки.

Через загрозу повторних ударів надзвичайникам доводилося призупиняти роботи та відходити у безпечні місця. Після зниження загрози рятувальники поверталися до ліквідації наслідків.

Усього до робіт залучали 42 рятувальники та дев’ять одиниць техніки. Наразі всі осередки займання ліквідовані.