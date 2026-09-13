РФ атакувала Львівщину: відомо про влучання у Стрию

Попередньо відомо про пошкодження будівлі біля вокзалу, житлового будинку та господарської будівлі школи.

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Російські війська завдали удару по Стрию на Львівщині. У громаді зафіксували кілька влучань, жертв немає.

Про це повідомила Стрийська міська рада.

Пошкоджений багатоквартирний будинок біля об’їзної. Також зафіксували влучання у господарські та житлові будівлі біля вокзалу, а також у господарську будівлю школи в районі Нового світу.

Після атаки у Стрию оголосили відбій повітряної тривоги. Водночас місцевих жителів закликали залишатися уважними до сигналів повітряної тривоги.

Комісія з питань ліквідації наслідків влучань розпочала роботу.

Ворог з ночі 13 вересня масовано атакує захід України ударними БпЛА типу "шахед". Ворожі безпілотники фіксують на Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині.

На Хмельниччині через падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа на території підприємства.