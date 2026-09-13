На Миколаївщині внаслідок атаки дрона загинула цивільна

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Минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За його словами, внаслідок атаки ударними БпЛА типу Shahed по енергетичній інфраструктурі. Без постраждалих.

У Миколаївському районі російські війська атакували БпЛА типу "Молнія" Галицинівську громаду.

У селі Лупареве внаслідок ворожої атаки загинула 71-річна жінка. Також пошкоджено приватний будинок.

Крім того, російські військові тричі атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. За попередніми даними, внаслідок цих атак люди не постраждали.