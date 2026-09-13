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На Херсонщині через російські обстріли поранені дев’ятеро людей

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах.

На Херсонщині через російські обстріли поранені дев’ятеро людей
наслідки атаки російського дрона
Фото: ДСНС України

Минулої доби російські війська продовжували тероризувати Херсонщину авіацією, ударними дронами та артилерією. Під ворожими обстрілами перебували десятки населених пунктів області та Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, під ударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Чорнобаївка, Станіслав, Кізомис, Дніпровське, Дар’ївка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Берислав, Новорайськ, Костирка, Урожайне, Шевченківка, Осокорівка, Нововоронцовка, Кочубеївка, Львове, Новокаїри, Хрещенівка та Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Внаслідок атак пошкоджено 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.

Також окупанти понівечили будинок культури, газопровід, приватні гаражі та автомобілі.

Через російську агресію 9 людей дістали поранення. Також зі звільнених громад Херсонщини вдалося евакуювати 20 людей.

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