Росія атакувала Одещину реактивним БпЛА: пошкоджено відділення логістичної компанії

Увечері 12 вересня російські військові атакували Одеську область реактивним безпілотником. Внаслідок удару пошкоджено відділення логістичної компанії.
Про це в Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
У будівлі пошкоджені фасад і скління, також постраждав вантажний автомобіль. Внаслідок атаки травмувалися двоє людей.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.
- Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Було відомо про 17 травмованих, їх госпіталізували. В області внаслідок ворожої атаки постраждали 37 людей.
- Вже ввечері 12 вересня під час пошукових робіт у багатоповерхівці виявили тіло загиблого чоловіка 1992 року народження.