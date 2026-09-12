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Росія атакувала Одещину реактивним БпЛА: пошкоджено відділення логістичної компанії

Постраждали 2 людей.

Росія атакувала Одещину реактивним БпЛА: пошкоджено відділення логістичної компанії
Обстріл відділення компанії на Одещині
Фото: Одеська ОВА

Увечері 12 вересня російські військові атакували Одеську область реактивним безпілотником. Внаслідок удару пошкоджено відділення логістичної компанії.

Про це  в Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У будівлі пошкоджені фасад і скління, також постраждав вантажний автомобіль. Внаслідок атаки травмувалися двоє людей.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • Внаслідок нічної атаки РФ на Одесу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Було відомо про 17 травмованих, їх госпіталізували. В області внаслідок ворожої атаки постраждали 37 людей.
  • Вже ввечері 12 вересня під час пошукових робіт у багатоповерхівці виявили тіло загиблого чоловіка 1992 року народження.
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