Росія атакувала Одещину реактивним БпЛА: пошкоджено відділення логістичної компанії

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Обстріл відділення компанії на Одещині

Увечері 12 вересня російські військові атакували Одеську область реактивним безпілотником. Внаслідок удару пошкоджено відділення логістичної компанії.

Про це в Telegram повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У будівлі пошкоджені фасад і скління, також постраждав вантажний автомобіль. Внаслідок атаки травмувалися двоє людей.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків російського удару.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС