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Омбудсман: Росіяни привласнюють житло маріупольців під виглядом «націоналізації»

Окупаційна адміністрація Маріуполя оголосила «безхазяйними» вже 2 380 об’єктів нерухомості.

Омбудсман: Росіяни привласнюють житло маріупольців під виглядом «націоналізації»
Зруйнований Маріуполь
Фото: Олена Сугак

На тимчасово окупованих територіях загарбники посилюють практику вилучення майна місцевих жителів. 

Окупаційна адміністрація Маріуполя оголосила «безхазяйними» вже 2 380 об’єктів нерухомості, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Загарбники регулярно публікують списки квартир і будинків, власники яких нібито не підтвердили свої права за вимогами російського законодавства. Люди були змушені залишити свої домівки через бойові дії, виїхати в безпечні регіони чи за кордон і зараз не мають змоги повернутися до окупованого міста.

Попри це, окупаційна влада вимагає реєструвати українську нерухомість у російському «Росреєстрі». На думку омбудсмана, це спосіб примусити громадян України переоформлювати власність за законами держави-агресора. Якщо люди не виконують вимог окупантів, їхнє житло вилучають і передають у користування іншим особам.

Лубінець наголосив, що відсутність господарів через війну та окупацію не позбавляє їх права власності, а привласнення чужого майна залишається злочином, як би його не називали окупанти.

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