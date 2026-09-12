Арахамія: Результату в переговорах не буде без системного регулярного формату в одному місці

Нардеп вважає, що такий підхід на початку може викликати розчарування, однак саме він закладає фундамент для результату.

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що досягти результату можна лише через запуск постійного формату переговорів.

Про це він сказав під час дискусії на Ялтинській європейській стратегії (YES).

«Єдиний спосіб — запустити системний, регулярний переговорний процес в одному-єдиному місці, за участі одних і тих самих людей, які зустрічаються регулярно», — сказав Арахамія.

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Він визнав, що для людей, які щодня потерпають від атак, такий підхід на початку може викликати розчарування, однак саме він закладає фундамент для результату.

«Інколи переговори не дають результату, але я б не сказав, що щоразу починаєш повністю з нуля. Ти починаєш із чогось, ти напрацьовуєш якесь розуміння і якісь зв'язки», — зазначив він.

Окремо Арахамія наголосив на принциповій різниці між українською та російською системами ухвалення рішень.

«Мені здається, зараз увесь світ потерпає через одне-єдине питання. Все залежить від однієї людини. Від однієї-єдиної людини. На жаль. Україна — демократична країна. В Україні є громадянське суспільство. В Україні багато політичних сил. Тому в Україні не можна залежати від однієї-єдиної думки. А в Росії все зовсім інакше», — сказав він.

Він також розповів, що українська сторона намагається залучити до процесу всі можливі контакти — Близький Схід, країни BRICS, європейські країни.

Власну стратегію як переговорника Арахамія описав як пошук виходів на оточення Путіна.

«Моя особиста стратегія як переговорника — визначити всіх людей, які заходять у кабінет Путіна, і поговорити з усіма ними. Бо, як і в кожній війні, є люди миру і є люди війни. На жаль, наразі Путін оточений лише людьми війни», — сказав він.

«Що більше довкола Путіна буде людей, налаштованих на мир, то більші шанси, що ми отримаємо виправданий мир, якого ми всі прагнемо», — додав Арахамія.