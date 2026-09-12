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Скібіцький: застосування ядерної зброї загрожує самому російському режиму

Застосування будь-якої ядерної зброї, зокрема тактичної, сьогодні становить виклик для багатьох регіонів світу.

Скібіцький: застосування ядерної зброї загрожує самому російському режиму
Вадим Скібіцький
Фото: кореспондентка

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький заявив на щорічній конференції Yalta European Strategy (YES), що ядерний сценарій становитиме загрозу передусім для самого російського режиму. Використання ядерної зброї загрожуватиме багатьом країнам й регіонам. 

«Це погано для європейських країн, для США, тому що це справді може створити певні проблеми та загрозу для нинішнього російського режиму», – заявив Скибицький.

За його словами, застосування будь-якої ядерної зброї, зокрема тактичної, сьогодні становить виклик для багатьох регіонів світу.

«Наприклад, для регіону Перської затоки, для інших регіонів, де сьогодні є країни з ядерною, ядерною зброєю», – додав він.

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