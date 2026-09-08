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ГУР: У серпні Росія втратила на війні 43 тисячі солдатів, а мобілізувала 39 тисяч

У 2026 і 2027 роках Росія має намір мобілізувати в армію близько 600 тисяч осіб.

ГУР: У серпні Росія втратила на війні 43 тисячі солдатів, а мобілізувала 39 тисяч
Вадим Скібіцький, заступник керівника Головного управління розвідки МО України
Фото: Олександр Ратушняк

Цьогоріч у серпні Росія втратила на війні 43 тисячі солдатів, а рекрутувала до лав окупаційної армії лише 39 тисяч. 

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО, передає пресслужба розвідки.

За словами Скібіцького, у російському генштабі вважають, що без посилення мобілізації РФ не зможе досягнути своїх цілей. У 2026 і 2027 роках Росія має намір мобілізувати в армію близько 600 тисяч осіб, половину з яких — вже до кінця цього року.

Також РФ збільшує інтенсивність ракетно-дронових ударів по Україні, аби спровокувати соціально-економічну кризу. Для цього в Москві прагнуть наростити обсяги виробництва балістичних ракет, а також збільшити дальність цієї зброї, додав заступник керівника розвідки.

«За нашими оцінками, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів» - заявив Скібіцький і додав, що під час випробувань балістики росіяни можуть намагатися уразити об’єкти на заході України.

Агресивні плани Росії також включають блокаду Чорного моря і спроби втягнути Білорусь у війну проти України та до гібридних операцій проти НАТО.

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