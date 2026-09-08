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Хмара: Україна укладає контракти на постачання близько тисячі ракет для Patriot

Але зброя надійде лише у найближчі роки, тому надія на вже наявні ракети із запасів партнерів.

Хмара: Україна укладає контракти на постачання близько тисячі ракет для Patriot
керівник Міноборони Євгеній Хмара
Фото: Анна Стешенко

За підтримки партнерів і кредиту ЄС Україна укладає контракти на постачання близько тисячі ракет для систем ППО Patriot.

Про це повідомив міністр оборони Євгеній Хмара на засіданні у форматі «Рамштайн», передає «Суспільне».

Однак, за його словами, ракети надійдуть лише в найближчі роки.

«Тому ми просимо вас надати нам ракети зі своїх запасів уже сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами», — наголосив Хмара.

За словами міністра, важливими є постачання ракет «повітря-повітря» та ПЗРК для боротьби з реактивними дронами та дронами типу Shahed.

Хмара також повідомив, що під час цьогорічного липневого саміту НАТО в Туреччині партнери пообіцяли виділити нашій державі 70 млрд євро на оборону. 62 млрд уже є, треба ще 8 млрд, зазначив міністр і додав, що загальний дефіцит оборонного бюджету України становить 23 млрд євро.

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