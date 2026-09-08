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ЄС погодив Україні транш розміром $3,5 млрд на ППО

За останній рік союзники по НАТО виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлі в межах PURL та програми продажу військової техніки США для України.

ЄС погодив Україні транш розміром $3,5 млрд на ППО
Марк Рютте і Урсула фон дер Ляєн
Фото: Генштаб

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що Євросоюз погодився на виняток для України, і виділяє на протиповітряну оборону нашої держави 3,5 млрд доларів. 

Про на своїх сторінках у соцмережі Х повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте. 

«Разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн я вітаю домовленість держав-членів ЄС щодо винятку для України, який дозволить їй закуповувати критично важливу продукцію для систем протиповітряної оборони Patriot. Наступний транш у розмірі 3,5 мільярда доларів допоможе Україні краще захищати своє небо від невибіркових атак Росії», – написав Рютте. 

Фон дер Ляєн додала, що це додатково до 8,4 мільярда євро, які вже були виділені в межах кредиту на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону.

За останній рік союзники по НАТО виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлі в межах PURL та програми продажу військової техніки США для України.

  • Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot за кошти 90-мільярдної позики ЄС.
  • Україна подала відповідний запит 3 вересня в межах програми Ukraine Support Loan. Київ просив виділити понад 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
  • Раніше в Європейській комісії заявляли, що розглянуть запит України у максимально стислі строки.
  • Україна також має домовленості зі США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Президент Зеленський наголошував на дефіциті таких ракет і зазначав, що для проходження зимового періоду Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва цих боєприпасів.
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