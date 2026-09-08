Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що Євросоюз погодився на виняток для України, і виділяє на протиповітряну оборону нашої держави 3,5 млрд доларів.
Про на своїх сторінках у соцмережі Х повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
«Разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн я вітаю домовленість держав-членів ЄС щодо винятку для України, який дозволить їй закуповувати критично важливу продукцію для систем протиповітряної оборони Patriot. Наступний транш у розмірі 3,5 мільярда доларів допоможе Україні краще захищати своє небо від невибіркових атак Росії», – написав Рютте.
Фон дер Ляєн додала, що це додатково до 8,4 мільярда євро, які вже були виділені в межах кредиту на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону.
Together with @SecGenNATO Rutte, I welcome the agreement by Member States on the derogation for Ukraine to purchase crucial products for Patriot air defence systems.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026
The next disbursement of €3.2 billion will enable Ukraine to better protect its skies from Russia’s…
За останній рік союзники по НАТО виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлі в межах PURL та програми продажу військової техніки США для України.
- Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot за кошти 90-мільярдної позики ЄС.
- Україна подала відповідний запит 3 вересня в межах програми Ukraine Support Loan. Київ просив виділити понад 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
- Раніше в Європейській комісії заявляли, що розглянуть запит України у максимально стислі строки.
- Україна також має домовленості зі США щодо щомісячного постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Президент Зеленський наголошував на дефіциті таких ракет і зазначав, що для проходження зимового періоду Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва цих боєприпасів.