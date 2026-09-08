За останній рік союзники по НАТО виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлі в межах PURL та програми продажу військової техніки США для України.

Сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що Євросоюз погодився на виняток для України, і виділяє на протиповітряну оборону нашої держави 3,5 млрд доларів.

Про на своїх сторінках у соцмережі Х повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн я вітаю домовленість держав-членів ЄС щодо винятку для України, який дозволить їй закуповувати критично важливу продукцію для систем протиповітряної оборони Patriot. Наступний транш у розмірі 3,5 мільярда доларів допоможе Україні краще захищати своє небо від невибіркових атак Росії», – написав Рютте.

Фон дер Ляєн додала, що це додатково до 8,4 мільярда євро, які вже були виділені в межах кредиту на підтримку України, зокрема на протиповітряну оборону.

Together with @SecGenNATO Rutte, I welcome the agreement by Member States on the derogation for Ukraine to purchase crucial products for Patriot air defence systems.



The next disbursement of €3.2 billion will enable Ukraine to better protect its skies from Russia’s… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2026

За останній рік союзники по НАТО виділили понад 10 мільярдів доларів на закупівлі в межах PURL та програми продажу військової техніки США для України.