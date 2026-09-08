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Міністр оборони Фінляндії: Імперські амбіції Росії не завершаться на Україні

У Гельсінкі вважають, що Москва хоче відновити ті сфери впливу, які мала за часів Радянського Союзу.

Міністр оборони Фінляндії: Імперські амбіції Росії не завершаться на Україні
Антті Гяккянен
Фото: LRT

Росія прагне відновити щонайменше ті сфери впливу, які мала за часів Радянського Союзу. Її імперські амбіції не завершаться на Україні.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, пише YLE.

За словами міністра, Фінляндія має реагувати на російську загрозу спокійно, але водночас рішуче. Він назвав цю загрозу довгостроковою та непередбачуваною.

Гяккянен зазначив, що результати збільшення оборонних видатків у Європі на практиці стануть помітними лише у 2030-х роках. Фінляндія також розвиває спільно зі Швецією можливості протидії безпілотникам. 

  • Цієї осені Фінляндія завершила спорудження 200-кілометрового загородження вздовж східного кордону з Росією. Його звели максимально близько до кордону, наскільки це дозволяли технічні умови
  • Будівництво розпочали після міграційної ситуації 2023 року, коли тисячі людей перетнули кордон. Проєкт обійшовся у 356 млн євро. Щорічне утримання загородження коштуватиме ще близько 1,5 млн євро. 
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