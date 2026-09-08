Міністр оборони Фінляндії: Імперські амбіції Росії не завершаться на Україні

У Гельсінкі вважають, що Москва хоче відновити ті сфери впливу, які мала за часів Радянського Союзу.

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Росія прагне відновити щонайменше ті сфери впливу, які мала за часів Радянського Союзу. Її імперські амбіції не завершаться на Україні.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен, пише YLE.

За словами міністра, Фінляндія має реагувати на російську загрозу спокійно, але водночас рішуче. Він назвав цю загрозу довгостроковою та непередбачуваною.

Гяккянен зазначив, що результати збільшення оборонних видатків у Європі на практиці стануть помітними лише у 2030-х роках. Фінляндія також розвиває спільно зі Швецією можливості протидії безпілотникам.