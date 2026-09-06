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Корецький зустрівся із представниками Німеччини, Великої Британії та Франції

Політики обговорили потреби України на наступні роки. 

Корецький зустрівся із представниками Німеччини, Великої Британії та Франції
Прем'єр-міністром України є Сергій Корецький
Фото: Зоряна Стельмах

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький разом із міністром фінансів та міністром економіки зустрівся з радниками лідерів Німеччини, Великої Британії та Франції з питань національної безпеки, дипломатами та керівниками посольств.

Як повідомив глава уряду у телеграмі, на зустрічі говорили про реальний стан державних фінансів і потреби України на цей та наступний роки.

Українська сторона поінформувала партнерів про наслідки російського терору проти бізнесу та цивільної інфраструктури, також розповіли про головні пріоритети та виклики уряду напередодні зими в економічній і соціальній сферах.

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«Підтвердили нашу відданість продовженню євроінтеграційних реформ задля прискорення необхідних рішень і отримання макрофінансової допомоги», – зазначив Корецький. 

Він додав, що вартість ведення війни зростає і ворог суттєво наростив виробництво та запуск дронів і ракет. Україна має реагувати відповідно, і для цього потрібно більше ресурсів.

Наша держава розраховує на спільні рішення, потрібні для забезпечення необхідного фінансування. 

«Зі свого боку маємо чіткий план дій, як виконати нашу частину роботи, щоб отримати передбачену на цей рік міжнародну допомогу. Вкотре щиро дякуємо партнерам за підтримку. Цінуємо й усвідомлюємо все, що вони роблять задля нашої стійкості. У нас однакове бачення наступних кроків. Головний висновок зустрічі — Україна та українці не наодинці з ворогом», – додав премʼєр.

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