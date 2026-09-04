Глава МЗС провів зустріч із новим тимчасовим повіреним у справах США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасового повіреного у справах США в Україні Пола Г’юстона.

Як повідомила пресслужба МЗС, Сибіга і Г’юстон обговорили війну в Україні і роботу над досягненням миру, участь США у цьому процесі, а також зміцнення оборонних спроможностей України та посиленню санкційного тиску на Росію.

Крім того, на зустрічі дипломатів ішлося про розвиток взаємовигідного економічного співробітництва, енергетичну безпеку та ситуацію в Чорному морі.