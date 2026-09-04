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Глава МЗС провів зустріч із новим тимчасовим повіреним у справах США

Обговорили допомогу Україні і посилення санкційного тиску на РФ.

Глава МЗС провів зустріч із новим тимчасовим повіреним у справах США
зустріч Андрія Сибіги і Пола Г’юстона
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасового повіреного у справах США в Україні Пола Г’юстона.

Як повідомила пресслужба МЗС, Сибіга і Г’юстон обговорили війну в Україні і роботу над досягненням миру, участь США у цьому процесі, а також зміцнення оборонних спроможностей України та посиленню санкційного тиску на Росію. 

Крім того, на зустрічі дипломатів ішлося про розвиток взаємовигідного економічного співробітництва, енергетичну безпеку та ситуацію в Чорному морі. 

  • Того ж дня Г’юстон зустрічався з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим.
  • До призначення в Україну новий тимчасовий повірений представляв інтереси США в Нігері.
  • До цього він працював старшим посадовцем Бюро дипломатичної безпеки, а раніше обіймав керівні посади в дипломатичних представництвах США в Німеччині, Йорданії, Гаїті, Сербії та в Представництві США при ООН у Женеві.
  • Попередницею Г’юстона на посаді в Україні була Сандра Аудкірк.
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