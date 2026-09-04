Глава МЗС провів зустріч із новим тимчасовим повіреним у справах США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв тимчасового повіреного у справах США в Україні Пола Г’юстона.
Як повідомила пресслужба МЗС, Сибіга і Г’юстон обговорили війну в Україні і роботу над досягненням миру, участь США у цьому процесі, а також зміцнення оборонних спроможностей України та посиленню санкційного тиску на Росію.
Крім того, на зустрічі дипломатів ішлося про розвиток взаємовигідного економічного співробітництва, енергетичну безпеку та ситуацію в Чорному морі.
- Того ж дня Г’юстон зустрічався з керівником Офісу Президента Кирилом Будановим.
- До призначення в Україну новий тимчасовий повірений представляв інтереси США в Нігері.
- До цього він працював старшим посадовцем Бюро дипломатичної безпеки, а раніше обіймав керівні посади в дипломатичних представництвах США в Німеччині, Йорданії, Гаїті, Сербії та в Представництві США при ООН у Женеві.
- Попередницею Г’юстона на посаді в Україні була Сандра Аудкірк.