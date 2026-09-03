Верховна Рада підтримала дострокове складання повноважень двох «слуг народу»

Верховна Рада на засіданні 3 вересня підтримала заяви про складання мандату народних депутатів від «Слуги народу» Андрія Жупанина й Остапа Шипайла. Вони потрапили до парламенту за списком партії, тому замість них Рада має поповнитися двома новими депутатами.

На попередньому голосуванні 19 серпня рішення не зібрали достатньої кількості голосів. Жупанин і Шипайло написали заяви про складання мандатів минулого місяця.

Тоді, за інформацією LB, прохання про складання депутатських повноважень загалом подали близько 20 народних обранців. Один зі співрозмовників сказав, що у фракції існує принципова позиція не відпускати мажоритарних нардепів.

Андрій Жупанин – заступник голови Комітету ВР з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Член Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів, член Виконавчого комітету Національної парламентської групи в Міжпарламентському Союзі, учасник Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Королівством Нідерландів, секретар групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Казахстан, член групи з міжпарламентських зв’язків з Федеративною Республікою Німеччина, член групи з міжпарламентських зв’язків з Французькою Республікою, групи з міжпарламентських зв’язків з Швейцарською Конфедерацією, групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Словенія, групи з міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея, групи з міжпарламентських зв’язків з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

Остап Шипайло – член Комітету з питань економічного розвитку. Згідно з інформацією на сайті «Слуги народу», закінчив Львівський національний університеті імені Івана Франка за спеціальністю «менеджмент організацій», а також Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «правове регулювання організації державного управління та місцевого самоврядування». Юрист. Очолював ТОВ «Карпатбуд Девелопмент» та дочірнє підприємство «Львівська енергетична». Обіймав керівні посади у різних компаніях.