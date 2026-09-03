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Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним лише, коли буде завершення війни в Україні

Глава Білого дому закликав Україну та Росію "припинити цю дурну війну".

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним лише, коли буде завершення війни в Україні
Володимир Путін і Дональд Трамп
Фото: EPA

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що готовий провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним. Є умова – щоб саміт відбувся лише тоді, коли Москва буде готова домовлятися про припинення війни проти України.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі.

За словами американського президента, він міг би зустрітися з Путіним у будь-який момент, проте не бачить сенсу проводити переговори без перспективи завершення війни.

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"Я міг би зробити це негайно. Я хочу зробити це тоді, коли ця війна закінчується, і думаю, що так і буде", – сказав Трамп.

Він також закликав президентів України та Росії припинити бойові дії.

"Вони повинні припинити цю дурну війну", – заявив президент США

Водночас Трамп зазначив, що одним із факторів, які ускладнюють досягнення миру, є особиста неприязнь між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Трамп додав, що йому вже вдалося зупинити вісім інших воєн, деякі з яких, за його словами, було значно складніші.

Контекст

Раніше, як повідомляв Axios, директор ЦРУ Джон Реткліфф під час таємного візиту до Москви запропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського та Путіна. Це був перший випадок, коли Реткліфф особисто долучився до дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення прориву у врегулюванні війни між Росією та Україною.

У Кремлі заявили, що така зустріч можлива лише для "оформлення домовленостей".

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