Зеленський вивів Мудру зі складу робочої групи з питань боротьби з хабарництвом

Президент Володимир Зеленський вивів Ірину Мудру зі складу робочої групи з питань боротьби з хабарництвом. Також Президент змінив склад робочої групи щодо участі України в робочій групі ОЕСР з боротьби з хабарництвом та ввів до неї Олександра Абакумова.

Про це йдеться в Указі №851/2026 від 2 вересня.

"Увести до складу робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Організації економічного співробітництва та розвитку АБАКУМОВА Олександра Юрійовича – Керівника Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (за згодою)", – ідеться в Указі.

Згідно з указом, зі складу робочої групи вивели Ірину Мудру, яка також була звільнена від виконання обов’язків секретаря групи. Крім того, зі складу робочої групи вивели В. Дубовика, Т. Качку та П. Лисенко.

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.