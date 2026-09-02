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Зеленський вивів Мудру зі складу робочої групи з питань боротьби з хабарництвом

До складу робочої групи увійшов Олександр Абакумов, керівник Першого головного підрозділу детективів НАБУ.

Зеленський вивів Мудру зі складу робочої групи з питань боротьби з хабарництвом
Президент Володимир Зеленськийє
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський вивів Ірину Мудру зі складу робочої групи з питань боротьби з хабарництвом. Також Президент змінив склад робочої групи щодо участі України в робочій групі ОЕСР з боротьби з хабарництвом та ввів до неї Олександра Абакумова.

Про це йдеться в Указі №851/2026 від 2 вересня.

"Увести до складу робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Організації економічного співробітництва та розвитку АБАКУМОВА Олександра Юрійовича – Керівника Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (за згодою)", – ідеться в Указі.

Згідно з указом, зі складу робочої групи вивели Ірину Мудру, яка також була звільнена від виконання обов’язків секретаря групи. Крім того, зі складу робочої групи вивели В. Дубовика, Т. Качку та П. Лисенко.

Фото: скриншот

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  • Олександр Абакумов очолював групу детективів Національного антикорупційного бюро України, яка розслідувала резонансну справу "Мідас" щодо корупції.
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