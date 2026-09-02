Зеленський вивів Мудру зі складу робочої групи з питань боротьби з хабарництвом

Президент Володимир Зеленський вивів Ірину Мудру зі складу робочої групи з питань боротьби з хабарництвом. Також Президент змінив склад робочої групи щодо участі України в робочій групі ОЕСР з боротьби з хабарництвом та ввів до неї Олександра Абакумова.
Про це йдеться в Указі №851/2026 від 2 вересня.
"Увести до складу робочої групи з напрацювання пропозицій щодо участі України в Робочій групі з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях Організації економічного співробітництва та розвитку АБАКУМОВА Олександра Юрійовича – Керівника Першого Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (за згодою)", – ідеться в Указі.
Згідно з указом, зі складу робочої групи вивели Ірину Мудру, яка також була звільнена від виконання обов’язків секретаря групи. Крім того, зі складу робочої групи вивели В. Дубовика, Т. Качку та П. Лисенко.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
- Олександр Абакумов очолював групу детективів Національного антикорупційного бюро України, яка розслідувала резонансну справу "Мідас" щодо корупції.