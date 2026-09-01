Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю долучитися до врегулювання війни в Україні

Китай готовий посилити комунікацію та координацію з усіма сторонами міжнародних і регіональних конфліктів, зокрема війни Росії проти України, ситуації на Близькому Сході та в Афганістані. У Пекіні заявляють, що прагнуть сприяти їхньому політичному врегулюванню.

Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін під час засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС), промову транслювало CCTV.

"Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню", – сказав Сі.

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За його словами, такий підхід має передбачати роботу як із наслідками конфліктів, так і з їхніми першопричинами. Водночас китайський лідер не представив конкретного плану чи механізму припинення війни в Україні.

Сі зустрівся з Путіним

Заява Сі пролунала під час саміту ШОС у Бішкеку, де зібралися лідери Китаю, Росії, Індії, Ірану, Пакистану та інших держав. Напередодні китайський лідер провів переговори з Володимиром Путіним, пише Japan Times. Сі заявив, що відносини між Китаєм і Росією стали "ще міцнішими", а їхні перспективи є позитивними.

Путін, зі свого боку, сказав, що двостороння співпраця "успішно розвивається в усіх напрямках". Речник Кремля Дмитро Пєсков, зазначає медіа, заявив, що під час переговорів Путіна та Сі війну в Україні обговорювали лише побіжно.

Моді закликав Путіна завершити війну

Путін також провів зустріч із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Російський президент заявив, що Москва нібито "рухається шляхом" до врегулювання конфлікту в Україні, однак не пояснив, які саме кроки має на увазі. Водночас Моді публічно закликав Путіна перейти від війни до її завершення.