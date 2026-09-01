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​У Краматорську зупинять ліфти у багатоповерхівках

Рішення вступить у дію 11 вересня.

​У Краматорську зупинять ліфти у багатоповерхівках
Наслідки російської атаки на Краматорськ
Фото: Донецька облпрокуратура

У Краматорську Донецької області з 11 вересня призупинять роботу ліфтів у багатоквартирних будинках. Рішення ухвалили через посилення російських обстрілів міста та ризик повторних ударів.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

У міськраді пояснили, що через атаки ударними безпілотниками та керованими авіабомбами зростає небезпека для житлових районів. У разі влучання або пошкодження електромереж люди можуть опинитися заблокованими в ліфтах, а аварійним бригадам і рятувальникам буде складно безпечно дістатися до них через загрозу повторних ударів.

Додатковим ризиком назвали перебої з електропостачанням, через які ліфти можуть зупинятися без попередження.

У міськраді визнали, що рішення особливо вплине на літніх людей, людей з інвалідністю та мешканців верхніх поверхів, однак наголосили, що його ухвалили насамперед для зменшення ризиків для цивільних і працівників аварійних служб.

Останні обстріли Краматорська 

  • Також 29 серпня поблизу Краматорська ворожий безпілотник влучив у магістральну автівку Укрпошти. Водій вантажівки залишився живим, знищено 500 посилок.
  • 27 серпня російські війська скинули сім авіабомб по житловій забудові міста. Унаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджено щонайменше 16 багатоквартирних будинків.
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