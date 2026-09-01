​У Краматорську зупинять ліфти у багатоповерхівках

У Краматорську Донецької області з 11 вересня призупинять роботу ліфтів у багатоквартирних будинках. Рішення ухвалили через посилення російських обстрілів міста та ризик повторних ударів.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
У міськраді пояснили, що через атаки ударними безпілотниками та керованими авіабомбами зростає небезпека для житлових районів. У разі влучання або пошкодження електромереж люди можуть опинитися заблокованими в ліфтах, а аварійним бригадам і рятувальникам буде складно безпечно дістатися до них через загрозу повторних ударів.
Додатковим ризиком назвали перебої з електропостачанням, через які ліфти можуть зупинятися без попередження.
У міськраді визнали, що рішення особливо вплине на літніх людей, людей з інвалідністю та мешканців верхніх поверхів, однак наголосили, що його ухвалили насамперед для зменшення ризиків для цивільних і працівників аварійних служб.
Останні обстріли Краматорська
- 29 та 30 серпня російські війська атакували будівлю травматології у Краматорську. Поранено чоловіка.
- Також 29 серпня поблизу Краматорська ворожий безпілотник влучив у магістральну автівку Укрпошти. Водій вантажівки залишився живим, знищено 500 посилок.
- 27 серпня російські війська скинули сім авіабомб по житловій забудові міста. Унаслідок удару постраждали двоє людей, пошкоджено щонайменше 16 багатоквартирних будинків.