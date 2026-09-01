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Каллас: “деякі країни” мають запаси перехоплювачів до Patriot, “було б добре, якби вони передали їх Україні”

Раніше західні медіа заявили, що Греція та Іспанія мають на складах ракети РАС-2, термін придатності яких спливає.

Каллас: “деякі країни” мають запаси перехоплювачів до Patriot, “було б добре, якби вони передали їх Україні”
Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що “деякі країни” мають запаси перехоплювачів до Patriot.

Про це вона сказала перед неформальними зустрічами міністрів закордонних справ і оборони в Ірландії, пише Радіо Свобода.

Зазначається, що липень і серпень стали найбільш смертоносними місяцями для цивільного населення України за час повномасштабної війни Росії, і Європейський Союз має підтримати державу-партнерку. 

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“Україні бракує ракет-перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром спливає. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використати їх для захисту своїх людей”, – зазначила Каллас.

Напередодні зустрічі провідні західні медіа заявили, що Греція та Іспанія мають на складах ракети РАС-2, термін придатності яких спливає. Євросоюз переконує їх передати перехоплювачі Україні.

Топдипломатка ЄС також розповіла про пошуки ракет для України за межами блоку. Джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах блоку повідомили, що розраховують насамперед на Південну Корею і Японію.

“Ми також звертаємося до країн за межами Європейського Союзу, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення, але це, звичайно, дуже складно. Водночас триває робота над тим, щоб об’єднати європейські можливості у сфері перехоплювачів, зокрема спільно з Україною”, – заявила Каллас.

На неформальному засіданні також обговорять можливість розпорядитися розблокованими Угорщиною коштами Європейського фонду миру. Вони призначені для компенсацій державам-членам вартості зброї, раніше переданої Україні. Йдеться про близько 6,5 мільярдів євро

“Якщо це (вивільнення коштів Фонду) станеться найближчими днями, то багато держав-членів уже заявили, що всі кошти, які вони отримають назад, вони передадуть Україні. Це також означало б значний обсяг нового фінансування для протиповітряної оборони та інших спроможностей, яких потребує Україна”, – зазначила Висока представниця ЄС.

Скільки саме грошей може отримати з цієї суми Київ – наразі не відомо, тривають дискусії.

Читайте такожТрамп про надання Україні ракет до Patriot: «потрібні нам самим»

  • Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети “Іскандер-М”, “Кинджал” і “Циркон”, що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.
  • Агенція Associated Press на основі даних, наданих одним із американських чиновників з Пентагону та представником НАТО, стверджує, що Європа відчуває гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Видання зазначає, що Київ отримав за час повномасштабного вторгнення близько 600 перехоплювачів за понад 4 роки, натомість в Перській затоці США використали 1500 ракет за лічені місяці. 
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що за три роки постачання Україні ракет Patriot знизилося більш ніж удвічі.
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