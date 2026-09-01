Каллас: “деякі країни” мають запаси перехоплювачів до Patriot, “було б добре, якби вони передали їх Україні”

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що “деякі країни” мають запаси перехоплювачів до Patriot.
Про це вона сказала перед неформальними зустрічами міністрів закордонних справ і оборони в Ірландії, пише Радіо Свобода.
Зазначається, що липень і серпень стали найбільш смертоносними місяцями для цивільного населення України за час повномасштабної війни Росії, і Європейський Союз має підтримати державу-партнерку.
“Україні бракує ракет-перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром спливає. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використати їх для захисту своїх людей”, – зазначила Каллас.
Напередодні зустрічі провідні західні медіа заявили, що Греція та Іспанія мають на складах ракети РАС-2, термін придатності яких спливає. Євросоюз переконує їх передати перехоплювачі Україні.
Топдипломатка ЄС також розповіла про пошуки ракет для України за межами блоку. Джерела Радіо Свобода в дипломатичних колах блоку повідомили, що розраховують насамперед на Південну Корею і Японію.
“Ми також звертаємося до країн за межами Європейського Союзу, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення, але це, звичайно, дуже складно. Водночас триває робота над тим, щоб об’єднати європейські можливості у сфері перехоплювачів, зокрема спільно з Україною”, – заявила Каллас.
На неформальному засіданні також обговорять можливість розпорядитися розблокованими Угорщиною коштами Європейського фонду миру. Вони призначені для компенсацій державам-членам вартості зброї, раніше переданої Україні. Йдеться про близько 6,5 мільярдів євро.
“Якщо це (вивільнення коштів Фонду) станеться найближчими днями, то багато держав-членів уже заявили, що всі кошти, які вони отримають назад, вони передадуть Україні. Це також означало б значний обсяг нового фінансування для протиповітряної оборони та інших спроможностей, яких потребує Україна”, – зазначила Висока представниця ЄС.
Скільки саме грошей може отримати з цієї суми Київ – наразі не відомо, тривають дискусії.
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- Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети “Іскандер-М”, “Кинджал” і “Циркон”, що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.
- Агенція Associated Press на основі даних, наданих одним із американських чиновників з Пентагону та представником НАТО, стверджує, що Європа відчуває гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Видання зазначає, що Київ отримав за час повномасштабного вторгнення близько 600 перехоплювачів за понад 4 роки, натомість в Перській затоці США використали 1500 ракет за лічені місяці.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що за три роки постачання Україні ракет Patriot знизилося більш ніж удвічі.