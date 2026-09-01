Унаслідок російських обстрілів території Сумської області минулої доби постраждали п’ятеро цивільних осіб.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травми отримали чоловіки віком 64 та 34 роки, постраждали (гостра реакція на стрес) жінки віком 37 та 29 років.
У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримала 52-річна жінка.
Російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах у 13 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні житлові будинки, нежитлове приміщення, автомобілі;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
- у Новослобідській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;
- у Глухівській громаді пошкоджено нежитлове приміщення.
Учора Російський безпілотник “Італмас” влучив у квартиру 5-поверхівки у Ковпаківському районі Сум. Дрон не здетонував, але сталося загорання помешкання, яке вже локалізовано. Ще один реактивний дрон влучив по багатоквартирному житловому будинку у Зарічному районі міста. Внаслідок російської атаки на житловий сектор міста постраждали 4 людей. Їх стан оцінюється як середньої тяжкості.