Ворожий удар був спрямований на Одещину і Київщину.

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У ніч на 1 вересня Росія атакувала Україну ракетами і безпілотниками. Основні напрямки удару - Одещина і Київщина.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував:

балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23/С-400 та протикорабельними ракетами Циркон із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської обл. РФ;

крилатими ракетами морського базування "Калібр" із Новоросійська;

протирадіолокаційними ракетима Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

S8000 "Бандероль" із Брянської обл. та над акваторією Азовського моря;

218 ударними БпЛА типу Shahed (близько третини - реактивні) та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 199 цілей:

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400;

2 S8000 "Бандероль”;

5 крилатих ракет "Калібр";

187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформація щодо їх локації уточнюється. На жаль, внаслідок російської атаки є загиблі та постраждалі.

Атака триває, в повітряному просторі більше 10 ворожих БпЛА.