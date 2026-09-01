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Росіяни вбили вчора людину у Краматорську

З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4287.

Росіяни вбили вчора людину у Краматорську
Фото: vin.hsc.gov.ua

Росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 31 серпня росіяни вбили людину у Краматорську.

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Ще 9 людей отримали поранення: п’ятеро у Слов’янську, двоє у Краматорську та по одній у Дружківці та Долині.

30 серпня і вночі 31 серпня росіяни вбили 5 і поранили 10 мешканців Донецької області. Під вогнем перебували вісім населених пунктів Донецької області: міста Краматорськ, Слов’янськ, селище Билбасівка, села Знаменівка, Мирна Долина, Олександрівка, Староварварівка, Степанівка.

Зафіксовано 1 212 влучань по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів, з них 27 житлових будинків.

  • З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4287 і поранила 10332. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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