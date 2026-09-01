Росіяни вбили вчора людину у Краматорську

З початку вторгнення армія окупантів вбила у регіоні 4287.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За 31 серпня росіяни вбили людину у Краматорську.

Реклама

Ще 9 людей отримали поранення: п’ятеро у Слов’янську, двоє у Краматорську та по одній у Дружківці та Долині.

30 серпня і вночі 31 серпня росіяни вбили 5 і поранили 10 мешканців Донецької області. Під вогнем перебували вісім населених пунктів Донецької області: міста Краматорськ, Слов’янськ, селище Билбасівка, села Знаменівка, Мирна Долина, Олександрівка, Староварварівка, Степанівка.

Зафіксовано 1 212 влучань по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 46 цивільних об’єктів, з них 27 житлових будинків.