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На Харківщині двоє людей постраждали від російських обстрілів

Пошкоджено АЗС і переробне підприємство.

На Харківщині двоє людей постраждали від російських обстрілів

31 серпня росіяни декілька разів атакували Лозівську громаду на Харківщині. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

Внаслідок атаки пошкоджені автозаправна станція та переробне підприємство. 

Відомо про двох постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

"Профільні служби обстежують території, фіксують наслідки ворожих ударів та з'ясовують інформацію щодо можливого пошкодження приватного житлового сектора", - зазначив Сергій Зеленський.

  • На Харківщині окупанти атакували дроном автомобіль із дітьми. Унаслідок атаки 7-річна дівчинка та 3-річний хлопчик зазнали гострої реакції на стрес.
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