На Харківщині двоє людей постраждали від російських обстрілів

Відомо про двох постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

Про це повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський.

31 серпня росіяни декілька разів атакували Лозівську громаду на Харківщині. Є постраждалі.

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