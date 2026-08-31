У Києві переглянуть порядок організації руху транспорту мостами під час тривог (оновлено)

Київська влада разом із військовими планує переглянути правила безпеки та порядок руху транспорту мостами під час повітряних тривог.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що ініціював засідання Ради оборони Києва.

Реклама

"Серед головних питань - зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці. Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах. І також, разом з військовими, переглянемо порядок організації руху мостами Києва під час повітряних тривог", - наголосив Кличко.

Він також додав, що після засідання київська влада запропонує уряду напрацьований алгоритм.

Оновлено. Пізніше Кличко повідомив, що на раді оборони міста Києва ухвалили звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють в столиці.

Ці правила стосуються, зокрема, порядку організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та послаблення комендатської години в столиці.

"За умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену. Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег. Наземний комунальний транспорт, нагадаю, сьогодні працює під час тривог", - наголосив Кличко.

Він повідомив, що Рада оборони Києва надала доручення Силам оборони та профільним структурним підрозділам КМДА надати оптимальні пропозиції щодо зняття обмежень руху автотранспорту мостами, де діють такі обмеження під час тривог.

Також столиця пропонує послабити комендантську годину в місті.

"Для ефективної роботи логістики (дозволити рух транзитного вантажного транспорту під час дії комендантської години). Для того, щоб люди могли дістатися з вокзалів (оскільки потяги, інший міжміський та міжнародний транспорт останнім часом запізнюються і прибувають в комендантську годину)", - пояснив Кличко.

Також уряду пропонуватимуть розглянути напрацювання щодо іншого алгоритму роботи бізнесу, деяких медзакладів, навчальних закладів та комунальних установ.