Платформа Культурні сили спільно з Українським культурним фондом запустила унікальний безоплатний освітній курс для військових авторів (ОКДВА). Проєкт реалізується в межах конкурсної програми УКФ «Культура під час війни», а його офіційний запуск відбувся 17 серпня.

Навчальна програма доступна на новому YouTube-каналі Cultural Forces Education, де лекції та практичні матеріали з'являтимуться щопонеділка та щочетверга протягом десяти тижнів. Головна мета ініціативи — допомогти всім охочим опанувати літературну майстерність.

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Автором курсу став військовослужбовець, учасник Культурних сил і блогер Владислав Лєнцев (Влад Сторітелер), який ще у 2020 році започаткував перший в Україні профільний YouTube-проєкт про письменництво та створення сценаріїв. Він переконаний, що саме діючі захисники та ветерани мають чи не найбільше перешкод для того, щоб опанувати творче письмо й видати книги на основі власного досвіду.

«Утім, це курс не лише для військових — він буде цікавий усім, хто хоче почати писати художні твори або навчитися робити це фахово, — наголошує Влад Сторітелер. — Ми даємо базові інструменти творчого письма, яких, на жаль, не навчають у наших школах чи вишах так, як це роблять на Заході».

У перших випусках проєкту глядачі разом із Владиславом розвінчують культ «примхливої музи» та розбираються, як працює письменницька телепатія. Особливу увагу присвячено створенню живих персонажів через «тріаду особистості» й досвід Чака Поланіка, а також вирішенню проблеми, коли герой «бунтує» проти автора.

Окрім цього, курс занурює в основи сюжетобудівництва: від логіки розгортання популярних сюжетних структур до управління конфліктом і створення невидимої напруги. Автор розкриває секрети утримання уваги читача, розбирає знамените «коло історії» Дена Хармона та пояснює, чому класичні «обрані» герої — це насправді нудно.

В Україні сьогодні існує чимало приватних письменницьких шкіл, які пропонують схожу теоретичну базу, проте всі вони платні. Натомість курс від Культурних сил є абсолютно загальнодоступним та розрахованим на самостійне навчання у зручний для захисників час. Щоб зробити процес максимально ефективним, до кожного відеоуроку розробники додають спеціальний воркбук — робочий зошит, який містить стислий конспект лекції та практичні вправи для закріплення навичок.

Паралельно з навчальним процесом організатори розгорнули ще один масштабний проєкт під назвою «Реєстрові автори». У його межах команда Культурних сил розпочала збір готових рукописів та чернеток від ветеранів і військовослужбовців. Професійні редактори допомагатимуть авторам удосконалити їхні тексти, після чого твори будуть опубліковані у провідних українських видавництвах. При цьому організатори не обмежують захисників лише мемуарами чи хроніками бойових дій.

«Йдеться не лише про воєнну прозу чи щоденники, — пояснює Влад Лєнцев. — Військовий досвід — це ґрунт для різноманітного самовираження. Ми працюємо з ветеранськими рукописами в таких жанрах, як фентезі, дитячі казки, антиутопія тощо».

Довідково:

Культурні сили — це платформа, яка об’єднує військовослужбовців творчих професій, аналітиків та волонтерів. Організація розвиває військову культуру, посилює морально-психологічну підтримку захисників, а також реалізує ініціативи з культурної дипломатії та інформаційного спротиву. До складу платформи входять такі проєкти, як «Культурний десант», «Книга на фронт», «Фронтова Студія», Оркестр 59, «РадіоПіхота» та інші. Щомісяця митці Культурних сил проводять близько 200 виступів у прифронтовій зоні та передають бійцям понад 1200 книжок.