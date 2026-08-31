У Запоріжжі через атаки РФ постраждали шестеро людей

Внаслідок ворожих атак постраждали шестеро людей. Наразі пораненим надають необхідну медичну допомогу.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Шестеро людей постраждали через ворожі атаки по Запоріжжю. Ворог атакує обласний центр безпілотниками. Пораненим надається медична допомога", – ідеться у повідомленні.
Через ворожу атаку постраждали автівки, маршрутне таксі та магазин.
Інформація про наслідки обстрілів та стан постраждалих уточнюється.
- Через ранкову атаку РФ у Запоріжжі травми отримали 65-річний чоловік та 71-річна жінка. Їм надали медичну допомогу.