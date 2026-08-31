У Запоріжжі через атаки РФ постраждали шестеро людей

Інформація про наслідки обстрілів та стан постраждалих уточнюється.

Через ворожу атаку постраждали автівки, маршрутне таксі та магазин.

"Шестеро людей постраждали через ворожі атаки по Запоріжжю. Ворог атакує обласний центр безпілотниками. Пораненим надається медична допомога", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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