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Дві людини постраждали після атаки ворога на Запоріжжя

Окупати вдарили по обласному центру безпілотниками та ракетами.

Дві людини постраждали після атаки ворога на Запоріжжя
Фото: akzent.zp.ua

Сьогодні двоє людей дістали поранень через російські атаки по Запоріжжю.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Травм дістали 65-річний чоловік та 71-річна жінка. Їм надали медичну допомогу.

Зазначимо, окупати вдарили по місту ударними дронами та швидкісними ракетами.

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