Дві людини постраждали після атаки ворога на Запоріжжя

Сьогодні двоє людей дістали поранень через російські атаки по Запоріжжю.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Травм дістали 65-річний чоловік та 71-річна жінка. Їм надали медичну допомогу.
Зазначимо, окупати вдарили по місту ударними дронами та швидкісними ракетами.
- 28 серпня російська армія атакувала торговельний центр у Запоріжжі, поранення отримали щонайменше 5 осіб. Площа пожежі становила близько 2 тисяч квадратних метрів.
- Упродовж минулої доби російська армія вбила у Запорізькій області двох людей, ще троє осіб поранені. Окупанти завдали 923 удари по 51 населеному пункту.