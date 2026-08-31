У разі ненадання коштів військовому погрожували переведенням до штурмового підрозділу.

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Чотири особи отримали підозри у вимаганні 20 тисяч доларів за переведення військовослужбовця у тил.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Про підозру повідомили трьом військовослужбовцям та цивільній особі. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженими особами, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

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За інформацією слідства, військовослужбовець (водій-спостерігач зенітного кулеметного відділення) вимагав у знайомої військовослужбовця 16 тисяч доларів за сприяння у його переведенні до тилової військової частини у Дніпрі.

За гроші він обіцяв вплинути на військових службових осіб, які могли прийняти відповідне рішення. До одержання неправомірної вигоди він залучив іншого військовослужбовця, який перебуває у розпорядженні командира військової частини.

Наприкінці червня 2026 року суму неправомірної вигоди збільшили до 20 тисяч доларів. Того ж дня передали 10 тисяч доларів, а решту домовилися передати пізніше. Надалі до схеми долучилися цивільний співучасник та полковник – начальник відділу цивільно-військового співробітництва штабу армійського корпусу ЗС України.

Як встановило слідство, полковник повідомив, що спільно з цивільним співучасником може посприяти у переведенні військовослужбовця за 10 тис. доларів. При цьому у разі ненадання коштів військовослужбовцю погрожували переведенням до штурмового підрозділу.

Наприкінці серпня 2026 року цивільний співучасник надав реквізити електронного гаманця для переказу коштів. Після надходження 100 доларів він підтвердив їх отримання та зажадав решту – 9 900 доларів. Після отримання коштів усіх чотирьох фігурантів затримали відповідно до статті 208 КПК України.

Під час обшуків вилучено предмет неправомірної вигоди та мобільні телефони.

За клопотаннями прокурора суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Крім того, прокурор готує клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних.