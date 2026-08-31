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Від учора внаслідок російських дронових атак на Київщині постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомили в обласній поліції.

Вчора у Фастівському районі пошкоджено три приватних будинки, багатоповерхівку, три автомобілі, гаражне приміщення та господарчу будівлю. Постраждала 22-річна дівчина, медики надали допомогу на місці.

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На Вишгородщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та металеві вагончики. Тілесних ушкоджень зазнала місцева мешканка.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на терасі закладу, травмовано 56-річну жінку.

Сьогодні вночі ворог атакував Бориспільщину. Пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення. Постраждали чоловік та жінка.

Наслідки російських атак на Київську область