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Росіяни атакували Нову пошту в Одеській області

За інформацією ОВА, минулося без поранених. 

Росіяни атакували Нову пошту в Одеській області
Наслідки атаки
Фото: ДСНС Telegram

Російська армія атакувала термінал Нової пошти в Одеській області. На місці удару спалахнула пожежа.

Її вже ліквідували. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер. 

«Інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місці удару працюють всі відповідні служби», – сказав він.  

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За уточненими даними від ДСНС, будівля частково зруйнована.

Об'єкти Нової пошти – серед багатьох цивільних цілей, по яких росіяни цілять умисно. Цими вихідними ворог завдав удару по фулфілменту в Святопетрівському, внаслідок чого згоріли близько 60 000 книг, які там зберігали. 

Нова пошта планує компенсувати збитки постраждалим видавництвам. 

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