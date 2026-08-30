"Нова пошта" планує компенсувати збитки видавництвам і магазинам після удару 28 серпня

"Нова пошта" планує компенсувати збитки видавництвам і магазинам, чиї книги були знищені внаслідок російського удару по фулфілмент-центру та сортувальному депо компанії у Святопетрівському у ніч проти 28 серпня.

Про це повідомив СЕО Нової пошти Євген Тафійчук.

“Для "Нової пошти" це не перший удар по інфраструктурі. Але цього разу ми втратили наш найсучасніший роботизований фулфілмент-центр – результат років праці, інвестицій і найкращих інженерних рішень. Особливо боляче через тисячі знищених примірників книжок: світових бестселерів і творів українських авторів від “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, Vivat, “Основи” та інших видавництв і магазинів”, – зазначив він.

За словами Тафійчука, компанія розгортає децентралізовану модель виконання замовлень – вантажні та поштові відділення Нової пошти у всій країні стають локальними складами.

Асортимент клієнтів розподіляється між різними локаціями, що зменшить залежність від одного великого центру та допоможе бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових ударів.

“Зараз ми спілкуємося з кожним видавництвом і магазином, чиї книги були знищені. Разом визначаємо потреби та опрацьовуємо індивідуальні механізми підтримки, які допоможуть партнерам відновити втрачене, видати нові тиражі й продовжити роботу. Ми компенсуємо завдані ворогом збитки. Адже ми втратили дороговартісну інфраструктуру, але не здатність виконувати свої зобов’язання та бути поруч із тими, хто постраждав разом із нами”, – додав Тафійчук.