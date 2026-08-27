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​Видавництво BOOKCHEF попередило про фейковий сайт-двійник

Видавництво вже звернулося у кіберполіцію.

​Видавництво BOOKCHEF попередило про фейковий сайт-двійник
Фото: ANSA

Шахраї створили сайт-двійник видавництва BOOKCHEF, і продають на ньому російськомовні книги.

Як розповіли на сторінці видавництва у фейсбуці, невідомі особи вкрали ліцензійну назву, створили фейковий сайт-двійник і незаконно продають на ньому російськомовні книги від імені ФОП з Мукачева.

«Це не має нічого спільного з BOOKCHEF. Ми вже звернулися до кіберполіції та наполегливо просимо всіх бути пильними», – зазначили у видавництві. 

Також там нагадують, що офіційний сайт видавництва — bookchef.ua, а шахрайський — bookchef.in.ua

«Будь ласка, оформлюйте замовлення тільки на офіційному сайті видавництва або в перевірених книгарнях-партнерах. Перевіряйте адресу сайту уважно. Навіть одна літера чи домен може приховувати шахрайство», – наголосили у видавництві. 

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