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Посольство України у США закликає скасувати американські гастролі пропутінського скрипаля Вадима Рєпіна

На 6–7 листопада в Maryland Hall заплановані виступи артиста. 

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Посольство України у США закликає скасувати американські гастролі пропутінського скрипаля Вадима Рєпіна
Світлана Захарова та Вадим Рєпін
Фото: imi.org.ua

Посольство України у США закликає Annapolis Symphony Orchestra скасувати участь російського скрипаля Вадима Рєпіна у майбутніх концертах «Forces of Nature» 6–7 листопада в Maryland Hall. Про це йдеться на сторінці посольства у Facebook.

У заяві йдеться про те, що через задокументовану причетність Рєпіна до російських державних та пов'язаних з державою культурних ініціатив його запрошення виступити в США викликає занепокоєння.

21 лютого 2024 року, під час повномасштабного вторгнення Росії проти України, пан Рєпін виступив із Державним Кремлівським оркестром на концерті, організованому Кремлівським фондом з нагоди Дня захисника Вітчизни, що був відверто представлений як данина «великим захисникам» Росії.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фонд розвитку мистецтв Вадима Рєпіна отримав значне фінансування від Президентського фонду культурних ініціатив Росії — державної установи, що підтримує культурну політику Росії.

Низка культурних установ уже переглянули свою співпрацю з Рєпіним, зокрема Мангаймський філармонічний оркестр у Німеччині, Угорський національний філармонічний оркестр та Palm Beach Symphony у Флориді, який скасував виступ пана Рєпіна у березні цього року.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.

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