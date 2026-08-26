На літературну премію "Воля" видавці номінували 106 книжок, - Мінкультури

Цього року премія відзначає нову українську літературу й літературу про Україну у трьох категоріях.

Українські видавці номінували 106 книжок на державну літературну премію "Воля".

Про це повідомило Міністерство культури України.

"95 книжок розгляне журі літературної премії "Воля". Загалом українські видавництва номінували на премію "Воля" 106 книжок. Десять з них не пройшли технічний відбір: книжки вийшли поза встановленим періодом, видавництва не надали необхідні документи, або жанр не збігався з категорією", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Цього року премія відзначає нову українську літературу й літературу про Україну у трьох категоріях. Найчисленніша категорія – "Найкраща українська прозова книжка", у якій журі розгляне 49 назв. У категорії "Найкраща українська документальна книжка" – 40 номінантів.

Ще шість видань змагатимуться у категорії "Найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладена українською мовою". У цій номінації представлені книжки, вперше перекладені та опубліковані з 1 травня 2023 до 30 квітня 2026.

Цього року в журі премії:

голова журі, літературознавець і видавець, директор видавництва "Смолоскип", доцент НаУКМА Ростислав Семків;

письменник і військовослужбовець, лауреат Премії ім. Шевельова, член Українського ПЕН Олександр Михед;

шотландський літературознавець і перекладач української літератури, викладач UCL; був у журі Міжнародного Букера (2023) Уям Блекер;

письменниця, перекладачка, виконавча продюсерка Радіо Культура, членкиня Українського ПЕН Ірина Славінська;

літературна критикиня, редакторка видавництва "Темпора", ведуча подкасту "Висока полиця" Богдана Романцова.

Щорічна державна літературна премія "Воля" заснована у 2026 році Міністерством культури України та Києво-Могилянською академією за підтримки ПриватБанку. Партнер – Кафедра літературознавства ім. В. Моренця НаУКМА.

Відбір відбуватиметься у три тури. Довгі списки – до 10 книжок у кожній номінації – оприлюднять 5 жовтня 2026 року, короткі списки з трьох книжок – 13 листопада, а лауреатів оголосять на початку грудня. Лауреат кожної номінації отримає 400 тис. грн.