Бережна: Наступного року в «Тисячовесну» внесуть низку змін

Зокрема, хочуть боротися з ШІ і можуть ввести нову категорію.

Наступного року в ініціативу «Тисячовесна» внесуть деякі зміни.

Про це повідомила на пресбрифінгу міністерка культури Тетяна Бережна, передає «Суспільне. Культура».

Серед нововведень:

організатори хочуть врегулювати залучення штучного інтелекту у створення конкурсних заявок, оскільки чимало експертів поскаржилися на однотипні презентації;

можуть підняти прохідний бал, аби полегшити боротьбу у третьому турі. Цьогоріч він становив 60 зі 100, тож на пітчинг потрапила низка слабких проєктів;

планують удосконалити рамки експертного оцінювання, аби мінімізувати конфлікт інтересів, оскільки цього разу було чимало скарг;

хочуть також виокремити дебютні проєкти в окрему категорію, щоб учасники конкурували в рівних умовах;

може з’явитися категорія «Книжки», яка надаватиме підтримку видавництвам, авторам і друкарням;

Бережна і очільник Держкіно Андрій Осіпов закликали надсилати до міністерства офіційні звернення щодо порушень.

Крім того, керівниця Мінкульту повідомила про запуск освітнього напряму для подавачів та переможців. Так хочуть підвищити якість заявок і реалізованих проєктів.