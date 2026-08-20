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Бережна: Наступного року в «Тисячовесну» внесуть низку змін

Зокрема, хочуть боротися з ШІ і можуть ввести нову категорію.

Бережна: Наступного року в «Тисячовесну» внесуть низку змін
Міністерка культури Тетяна Бережна
Фото: t.me/svyrydenkoy

Наступного року в ініціативу «Тисячовесна» внесуть деякі зміни.

Про це повідомила на пресбрифінгу міністерка культури Тетяна Бережна, передає «Суспільне. Культура».

Серед нововведень:

  • організатори хочуть врегулювати залучення штучного інтелекту у створення конкурсних заявок, оскільки чимало експертів поскаржилися на однотипні презентації; 
  • можуть підняти прохідний бал, аби полегшити боротьбу у третьому турі. Цьогоріч він становив 60 зі 100, тож на пітчинг потрапила низка слабких проєктів;
  • планують удосконалити рамки експертного оцінювання, аби мінімізувати конфлікт інтересів, оскільки цього разу було чимало скарг;
  • хочуть також виокремити дебютні проєкти в окрему категорію, щоб учасники конкурували в рівних умовах;
  • може з’явитися категорія «Книжки», яка надаватиме підтримку видавництвам, авторам і друкарням;

Бережна і очільник Держкіно Андрій Осіпов закликали надсилати до міністерства офіційні звернення щодо порушень.

Крім того, керівниця Мінкульту повідомила про запуск освітнього напряму для подавачів та переможців. Так хочуть підвищити якість заявок і реалізованих проєктів.

  • У квітні Міністерство культури спільно з Офісом Президента оголосили деталі державної програми «Тисячовесна», яка через відкритий конкурс надаватиме фінансову підтримку створенню українського культурного продукту. 
  • Програма має на меті наповнити інформаційний простір українськими історіями, створити альтернативу російському контенту, підтримати культуру під час війни та формувати середовище для розвитку молоді.
  • Цьогоріч державне фінансування отримають 546 проєктів, а всього на пітчингу команди презентували 1 215 проєктів.
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