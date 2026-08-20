Бережна: Наступного року в «Тисячовесну» внесуть низку змін

Наступного року в ініціативу «Тисячовесна» внесуть деякі зміни.
Про це повідомила на пресбрифінгу міністерка культури Тетяна Бережна, передає «Суспільне. Культура».
Серед нововведень:
- організатори хочуть врегулювати залучення штучного інтелекту у створення конкурсних заявок, оскільки чимало експертів поскаржилися на однотипні презентації;
- можуть підняти прохідний бал, аби полегшити боротьбу у третьому турі. Цьогоріч він становив 60 зі 100, тож на пітчинг потрапила низка слабких проєктів;
- планують удосконалити рамки експертного оцінювання, аби мінімізувати конфлікт інтересів, оскільки цього разу було чимало скарг;
- хочуть також виокремити дебютні проєкти в окрему категорію, щоб учасники конкурували в рівних умовах;
- може з’явитися категорія «Книжки», яка надаватиме підтримку видавництвам, авторам і друкарням;
Бережна і очільник Держкіно Андрій Осіпов закликали надсилати до міністерства офіційні звернення щодо порушень.
Крім того, керівниця Мінкульту повідомила про запуск освітнього напряму для подавачів та переможців. Так хочуть підвищити якість заявок і реалізованих проєктів.
- У квітні Міністерство культури спільно з Офісом Президента оголосили деталі державної програми «Тисячовесна», яка через відкритий конкурс надаватиме фінансову підтримку створенню українського культурного продукту.
- Програма має на меті наповнити інформаційний простір українськими історіями, створити альтернативу російському контенту, підтримати культуру під час війни та формувати середовище для розвитку молоді.
- Цьогоріч державне фінансування отримають 546 проєктів, а всього на пітчингу команди презентували 1 215 проєктів.