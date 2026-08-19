На австрійському фестивалі покажуть відеороботу Яреми Малащука та Романа Хімея 

У рамках Ars Electronica також представлять імерсивний проєкт про культурну спадщину України.

Робота досліджує звʼязок з Україною дітей, які вимушено виїхали з країни

На фестивалі цифрового мистецтва Ars Electronica, що триватиме з 9 до 13 вересня, у Лінці (Австрія) покажуть відеопроєкцію «Відкритий світ» українського мистецького дуету Яреми Малащука та Романа Хімея. Про це йдеться на сайті фестивалю.

Цьогоріч тема фестивалю – «Negotiating Humanity» (Переговори про людство). Експозицію «Відкритий світ» представлять в рамках виставки «Negotiating the Real – The Desire To Believe» (Переговори про реальне – бажання вірити).

За описом, у роботі «Відкритий світ» український підліток, який покинув дім після повномасштабного вторгнення, повертається додому «очима» собаки-робота. Керуючи роботом з Польщі, хлопець блукає вулицями, відвідує будинок свого дитинства та спілкується з родичами й друзями. Під час віддаленої подорожі він занурюється в дитячі спогади і знову з'єднується зі своїм минулим.

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Проєкт має на меті дослідити, як діти, які були змушені покинути свою Батьківщину, підтримують емоційний зв'язок із нею, та, як технології, будучи інструментом війни, змінюють відчуття приналежності та стійкості. Головним героєм став молодий українець Ярослав Адамов.

Як зазначають на сайті, виставка «Negotiating the Real – The Desire To Believe» звертає увагу на механізми та чотири взаємопов'язані режими, за допомогою яких реальність безперервно створюється, стабілізується та узгоджується.

«Художні роботи, представлені на виставці, досліджують, як претензії на істину формуються через політичну та інституційну владу (Управління), колективні наративи та культурну уяву (Уява), алгоритмічні системи та машинні форми симуляції (Симуляція), а також втілене сприйняття та сенсорний досвід (Відчуття)», – йдеться в описі виставки.

Крім цього, у просторі віртуальної реальності фестивалю Deep Space 8K представлять італійсько-австрійський імерсивний проєкт «Unbreakable Ukraine» (Незламна Україна) про захист культурної спадщини України, як перебуває під постійною загрозою через війну.

За описом, робота створена за допомогою 3D-скануванню, кінематографічної анімації та емоційній просторовій оповіді. Серед обʼєктів – Софія Київська, собор Святого Юра у Львові, бібліотека в Чернігові, Одеський оперним театром, Харківським національним університетом імені Каразіна. Інсталяція має на меті дослідити культурну спадщину як живу ідентичність та колективну пам’ять, яку війна намагається змусити замовкнути, а мистецтво відмовляється відпускати.

«Unbreakable Ukraine» створена у співпраці Ars Electronica, італійської компанії Saravá, українських організацій Skeiron та HeMo, а також української ініціативи в Італії Boristene.

Про Ярему Малащука та Романа Хімея:

художники, режисери, оператори-постановники;

співпрацювали з нідерландською групою художників Metahaven над фільмом «Рідне місто» (2018) та режисером Філіпом Сотниченко («Цвях» (2016), «Технічна перерва» (2017));

лавреати Другої Спеціальної премії «PinchukArtCentre Prize 2018» та головної премії «МУХі 2019».

Про фестиваль Ars Electronica: