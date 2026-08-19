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Анімацію «Жевріння» про війну проти України покажуть на кінофестивалі в Сан-Паулу

Стрічка створена в копродукції Люксембурга та України. 

CultHub
Анімацію «Жевріння» про війну проти України покажуть на кінофестивалі в Сан-Паулу
Фото: Кадр зі анімації

Українсько-люксембурзьку документальну короткометражну анімацію «Жевріння» (“Ember”) покажуть на 37-му Міжнародному кінофестивалі Сан-Паулу Кінофорум. 

Режисер і художник стрічки – Владислав Каленський, продюсерка – Ірина Єрошко.

12-хвилинна мальована анімація без слів розповідає історію про літнє подружжя в приватному будинку під Києвом, яке відчуло на собі поневіряння російської окупації, виживання в підвалі та зрештою евакуацію разом з сусідами на безпечну територію.

Стрічка містить відтворені в художній формі документальні свідчення конкретної сімʼї очевидців російського вторгнення, яких опитали фахівці Національного дослідницького фонду Люксембургу.

Як зазначається на сайті кінофестивалю, було отримано 2208 заявок, з яких відібрано 109 фільмів з 55 країн. 

«Жевріння» показуватимуть 22, 23 та 26 серпня. 

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