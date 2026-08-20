Завершився фінальний етап відбору "Тисячовесни": фінансування отримають 546 проєктів

Програма буде працювати й наступного року, її планують розширити ще двома категоріями - відео ігри та книги.

В Івано-Франківську завершився фінальний етап відбору державної програми "Тисячовесна".

Про це повідомляє Міністерство культури

Так, фінансування отримають 546 проєктів: «Візуальне мистецтво» — 77 проєктів, «Перформативне мистецтво» — 133 проєкти, «Сучасна музика» — 144 проєкти, «Неігрові (документальні) фільми та серіали» — 70 проєктів, «Ігрові фільми та серіали» — 92 проєкти, «Фільми для дитячої аудиторії та анімація» — 30 проєктів.

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Всього на пітчингу команди презентували 1 215 проєктів. Паралельно з пітчингами відбулися 15 професійних дискусій, 5 концертів, 4 театральні вистави, безліч зустрічей культурної спільноти.

У Мінкультури зазначили, що програма буде працювати й наступного року, тож розраховують на збільшення фінансування. Також наступного року ініціативу планують розширити ще двома категоріями - відео ігри та книги.

"Потрібен був цей перший крок, щоб зрозуміти масштаб і потребу. Там, де є результат, треба буде ще більше допомагати. Я впевнений в успіху цієї ідеї та в тому, що вона народить багато різного талановитого українського контенту. Я вірю, що за рік ми будемо говорити вже про перемоги нашого кіно, анімації, театру, музики, всього нашого українського мистецтва", - наголосив президент Володимир Зеленський.

Фінальний пітчинг став третім і ключовим етапом «Тисячовесни». Автори, режисери, продюсери, музиканти, митці, культурні менеджери та творчі команди захищали проєкти перед конкурсними комісіями. Загалом фінальні пітчинги «Тисячовесни» тривали 320 годин.

Окремий порядок оцінювання діє для напряму «Аудіовізуальні шоу та відеоролики для соціальних мереж», для якого другий етап буде фінальним. Його результати будуть повідомлені пізніше.

Загалом на участь у «Тисячовесні» надійшло 2 634 заявки. Після другого етапу експертного оцінювання до фінального пітчингу пройшли понад 1 200 проєктів. Понад 20% учасників програми - дебютанти.

У квітні Міністерство культури спільно з Офісом Президента оголосили деталі державної програми «Тисячовесна», яка через відкритий конкурс надаватиме фінансову підтримку створенню українського культурного продукту.