На Гельсінському фестивалі коміксів говоритимуть про комікси, присвячені війні в Україні

У рамках фестивалю також пройде виставка з роботами українців та воркшоп.

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На 41-му Гельсінському фестивалі коміксів, що триватиме 19 та 20 вересня в Cultural Centre Stoa, відбудеться панель, присвячена коміксам про війну в Україні. Про це йдеться на сайті фестивалю.

Цьогоріч тема фестивалю – «Разом». У заході візьмуть участь українські художники та художниці Іван Кипібіда, Софія Сулій та Юлія Вус. Вони поділяться власним досвідом створення історій.

У рамках фестивалю Кипібіда та Вус також проведуть відкритий майстер-клас зі створення коміксів. Воркшоп відбудеться англійською та українською мовами.

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Крім цього, з 3 до 20 вересня у Stoa Gallery відкриють виставку українсько-фінських коміксів.

За описом, проєкт має на меті об'єднати сучасних українських і фінських творців коміксів та підкреслити підтримку України.

«В Україні зароджується культура коміксів, і цього року українські комікси будуть представлені на Гельсінському фестивалі вперше», – зазначають на сайті.

Окрім Кипібіди, Сулій та Вус, представлять роботи, авторами яких є Тон Мельник та Софія Томіленко.

Наприкінці року комікси опублікують в журналі «Kuti».

Виставку організовано у співпраці українського видавництва «Видавництво», асоціації сучасних коміксів «Kutikuti» та Гельсінського фестивалю коміксів за підтримки «WSOY» Literary Foundation, Finnish Comics Professionals та Culture Moves Europe.

Про Helsinki Comics Festival: